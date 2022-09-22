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Мобілізація Путіна відображає проблеми РФ на полі бою, – Блінкен

Путін діє з позиції слабкості, а не сили.

Мобілізація Путіна відображає проблеми РФ на полі бою, – Блінкен
держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Заклик президента РФ Володимира Путіна збільшити російські військові сили в Україні показує проблеми Росії на полі бою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також це підтверджує той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів.

При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки. 

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