ЗСУ вразили два командні пункти ворога у Херсоні

Захисники вдарили по пунктах управління окупантів в Нововоскресенському й Дудчанах.

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України на півдні виконали за добу майже 280 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Відомо про ураження двох командних пунктів ворога безпосередньо в Херсоні і двох пунктів управління в Нововоскресенському й Дудчанах.

Також українські захисники вдарали про складах боєприпасів РФ в П’ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції “Зоопарк” в Крутому Яру.

“При спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берега Дніпра на інший, нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсону”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначають, що підтверджені втрати ворога складають: 41 рашист, чотири танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс “Бук-М2/3”.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія втратила вже понад 55 000 окупантів. За шість місяців війни, за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, разом із пораненими і дезертирами армія РФ втратила понад 80 000 осіб.