Звільнені захисники “Азовсталі” отримують медичну допомогу

Зараз в пріоритеті – відновити здоров’я військових після полону.

Військовослужбовців, яких напередедоні звільнили з російського полону, зараз розподіляють до медичних закладах України.

Про це повідомили в Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

“Асоціація родин захисників “Азовсталі” просить суспільство та засоби масової інформації не турбувати героїв та дати їм час для адаптації”, – йдеться у повідомленні.

Зараз в пріоритеті – відновити здоров’я військових після полону, забезпечити необхідною психологічною допомогою та дати їм можливість насолодитися спілкуванням з родинами.

Робота щодо звільнення з полону всіх оборонців “Азовсталі” триває.

“Сьогодні ми стали ще на крок ближчими до нашої мети, та допоки не будуть звільнені всі герої – ми не спиняємося ні на хвилину”, – додали родичі військових.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся черговий, найбільший обмін полоненими з Росією, унаслідок якого з російського полону додому повернулись 215 захисників та захисниць України. Обмін пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

200 наших героїв обміняли на підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству, а 5 героїв-командирів “Азовсталі” – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Серед звільнених є 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю.

Зокрема, звільнено 108 бійців полку "Азов" та інших формувань Національної гвардії України, а також військовослужбовців Сухопутних і Військово-Морських сил, територіальної оборони ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції, працівників СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби.