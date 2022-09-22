Обмін Медведчука не перешкоджає розгляду його справ у суді, – Малюк

Очільник СБУ Василь Малюк розповів деталі обміну підозрюваного у державній зраді, олігарха Віктора Медведчука на 200 українських героїв.

“Медведчук – це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома”, – зазначив Малюк.

Він підкреслив, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. “Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого”, – підкреслив очільник Служби безпеки.

Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Так, аби врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну. Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

В.о. Голови СБУ зазначив, що попри складні переговори обмін пройшов успішно, адже Україна повертає значно більше захисників, ніж віддає росіян.

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Медведчук є підозрюваним за декількома епізодами. На початку червня ДБР завершило досудове слідство за підозрою Медведчука в держзраді та порушенні законів і звичаїв війни. Ця підозра була оголошена ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Він також підозрюється в державній зраді та сприянні тероризму в так званій вугільній справі. Вона стосується закупівлі у 2014-2015 роках державою вугілля у двох підприємств на тимчасово окупованих територіях, що фактично перебувають у підпорядкуванні окупантів.

Крім того, ще одна справа стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Медведчука затримали після того, як він за допомогою російських спецслужб намагався перетнути кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент якої є його кумом.

Раніше Медведчук заявив про ключову роль Петра Порошенка у справах щодо закупівлі вугілля в ОРДЛО та крадіжки в держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".