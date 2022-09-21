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Генеральні прокурори України та США підписали Меморандум про взаєморозуміння, – Офіс генпрокурора

Тісніша співпраця спрямована на виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні.

Генеральні прокурори України та США підписали Меморандум про взаєморозуміння, – Офіс генпрокурора
Андрій Костін та Генеральний прокурор, Міністром юстиції США Меррік Б. Гарланд
Фото: Офіс генпрокурора

Вчора, 20 вересня, в межах офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з генеральним прокурором та міністром юстиції США Мерріком Б. Гарландом. Основною метою зустрічі було обговорення зусиль щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств, вчинених під час неспровокованої агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Під час зустрічі сторони окреслили напрями посилення співпраці та підписали Меморандум про взаєморозуміння для полегшення взаємодії, координації та усунення конфліктних ситуацій у відповідних розслідуваннях, що проводяться у кожній із країн.

"Підписаний сьогодні Меморандум про взаєморозуміння дозволяє нам активізувати наші спільні зусилля у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини. Шляхом встановлення офіційних рамок співпраці ми посилимо ефективне розслідування та судове переслідування злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, а також забезпечимо справедливість для постраждалих", – підкреслив Андрій Костін.

Генеральний прокурор Меррік Б. Гарланд запевнив українського колегу у підтримці США.

"Сполучені Штати підтримують народ України у його невтомному прагненні дотримуватися верховенства права та домагатися справедливості для постраждалих в умовах російської агресії, що триває. Сьогодні Департамент юстиції та Офіс генерального прокурора оголосили про наше рішення тісніше співпрацювати з метою виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів та інших звірств в Україні. Ми будемо безкомпромісними у цих питаннях", – сказав він.

Офіс генпрокурора зазначає, що Меморандум сприятиме підвищенню ефективності розслідувань та судового переслідування відповідно до національного законодавства, усуненню бар’єрів для своєчасного та ефективного обміну інформацією та доказами між двома країнами, а також полегшенню технічного співробітництва.

Нагадаємо, раніше правоохоронці зареєстрували понад 47 000 злочинів російських військових в Україні. Також зареєстровано 14 932 злочини проти національної безпеки.

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