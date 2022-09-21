Після оголошення мобілізації росіяни розкупили квитки на прямі рейси з Москви

Після оголошення часткової мобілізації в РФ росіяни розкупили за кілька хвилин всі прямі квитки з Москви до Стамбула і Єревана.

За даними сервісів продажу квитків, також закінчилися квитки до Тбілісі. В більшість країн росіяни не можуть долетіти прямими рейсами у звʼязку із санкціями, впровадженими за повномасштабний напад на українців.

У Петербурзі ситуація з квитками схожа.

Указ про часткову мобілізацію, в ході якої збираються призвати 300 000 осіб, уже підписаний президентом РФ Володимиром Путіним і набув чинності сьогодні. Передбачається призов осіб із військовим досвідом, тих, хто має військові спеціальності. Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.