Прага передає Харкову 20 трамваїв

Прага передасть Україні 20 трамваїв та два автобуси. Трамваї будуть передані Харкову, в той час як автобуси - Хмельницькому.

Про це повідомляє cysnews.cz.

“Перші трамваї мають вирушити в Україну найближчими днями чи тижнями”, - йдеться у повідомленні.

Трамваї що передаються були зняті з експлуатації у Празі рік тому. Поточна облікова вартість трамваїв та автобусів становить менше 7 мільйонів крон.

Пожертвування транспортних засобів відбулося за посередництва мерії Праги, до якої звернувся Ігор Терехов, міський голова Харкова, з проханням про допомогу. Харківська влада забезпечує автоперевезення та всі митні формальності.

Нагадаємо, влада Харкова планує розпочати встановлювати зупинки громадського транспорту, які за потребою зможуть виконати роль бомбосховища.