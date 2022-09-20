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Євросоюз вимагає від Росії негайно вивести війська із ЗАЕС

У ЄС також підтримали пропозицію встановити навколо станції зони ядерної та фізичної безпеки.

Євросоюз вимагає від Росії негайно вивести війська із ЗАЕС
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Європейський Союз вимагає від Росії негайно вивести війська із захопленої Запорізької атомної електростанції та наполягає на створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо цього об’єкта.

Про це перед початком Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Укрінформ".

"Міністри обговорили ситуацію навколо Запорізької атомної станції. Росія має припинити окупацію негайно. Ми підтримуємо встановлення зони ядерної та фізичної безпеки, як доктор Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ, – ред.) запропонував у своїй доповіді за підсумками поїздки (на ЗАЕС, – ред.)", – сказав Боррель.

Нагадаємо, ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими окупантами. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію та саму станцію, руйнуючи ЛЕП, спричиняючи відключення енергоблоків і звинувачуючи в цьому ЗСУ.

6 вересня МАГАТЕ представило звіт за результатами інспекції ЗАЕС. У документі зафіксовано випадки розміщення військової техніки РФ на території станції, зокрема – у машинних залах енергоблоків. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на необхідності негайного створення зони ядерної та фізичної безпеки на ЗАЕС.

15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська.

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