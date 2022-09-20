Вони висловили співчуття від імені українців з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ.

Під час візиту до Лондону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська зустрілися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ на офіційному прийнятті в Букінгемському палаці.

Про це повідомив “Урядовий портал”.

Вони висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ та побажали Королю довгого й гідного правління.

Фото: Кабмін

Очільник українського уряду та дружина президента Володимира Зеленського перед цим взяли участь у державній похоронній процесії Королеви.

Загалом на процесії були присутні близько 2000 високоповажних гостей з усього світу. Зазначимо, Росію, Білорусь, Сирію, Венесуелу, Афганістан та Мʼянму не запрошували.

Фото: Reuters

Нагадаємо, 19 вересня у Лондоні відбувся похорон Її Величності Королеви Єлизавети ІІ.

Єлизавета II померла у віці 96 років 8 вересня. Королем став її син Чарльз. Труну з тілом королеви відвозили в усі чотири частини Сполученого Королівства, де попрощатися з нею могли всі охочі.

Тіло королеви буде покоїтися на території Віндзорського замку, у меморіальній каплиці короля Георга VI, де поховані також батьки Єлизавети і її сестра. Туди ж згодом перепоховають чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа II. Він помер торік у квітні.