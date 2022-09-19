Прем'єр зустрівся з королем у Букінгемському палаці.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив британського короля Чарльза ІІІ відвідати Україну.

Про це глава українського уряду повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Шмигаль зустрівся з королем у Букінгемському палаці.

"Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ. Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - зазначив глава КМУ.

Нагадаємо, вчора Олена Зеленська та Денис Шмигаль на запрошення британської сторони приїхали до Лондона попрощатися з королевою Єлизаветою II.

Також український прем’єр у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.