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Шмигаль запросив британського короля Чарльза ІІІ відвідати Україну

Прем'єр зустрівся з королем у Букінгемському палаці.

Шмигаль запросив британського короля Чарльза ІІІ відвідати Україну
Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив британського короля Чарльза ІІІ відвідати Україну.

Про це глава українського уряду повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Шмигаль зустрівся з королем у Букінгемському палаці.

"Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ. Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні", - зазначив глава КМУ.

Нагадаємо, вчора Олена Зеленська та Денис Шмигаль на запрошення британської сторони приїхали до Лондона попрощатися з королевою Єлизаветою II.

Також український прем’єр у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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