​Зеленський обговорив із головою УЄФА питання звільнення полонених українських спортсменів

Президент Володимир Зеленський розраховує на допомогу Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у звільненні полонених українських спортсменів.

Про це він написав у Twitter після розмови з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність із Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску UPL (Ukraine). Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Петракова.