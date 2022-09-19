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​Зеленський обговорив із головою УЄФА питання звільнення полонених українських спортсменів

Президент провів телефонну розмову з Александером Чеферіном.

​Зеленський обговорив із головою УЄФА питання звільнення полонених українських спортсменів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський розраховує на допомогу Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у звільненні полонених українських спортсменів.

Про це він написав у Twitter після розмови з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність із Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску UPL (Ukraine). Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Петракова.

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