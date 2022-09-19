У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
ГоловнаСпорт

РФС написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Петракова, – ЗМІ

Нібито Петраков закликає усунути всіх російських спортсменів без будь-яких законних підстав.

РФС написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Петракова, – ЗМІ
Олександр Петраков
Фото: уаф

Російський футбольний союз (РФС) написав скаргу до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова, інформує The Guardian.

РФС звинувачує Петракова у порушенні кодексу поведінки. Нібито він допускав у своїх інтерв’ю італійському виданню Corriere dello Sport та російському "Спорт-Експрес" дискримінаційні висловлювання щодо росіян.

У зазначених цитатах тренер говорив, що має намір приєднатися до захисників України, а також закликав виключити росіян із усіх міжнародних спортивних змагань.

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні ненависті у суспільстві на національному ґрунті та використанні футболу для відстоювання політичних поглядів", – йдеться у заяві РФС.

Цікаво, що РФС стверджує, що "Петраков закликає усунути всіх російських спортсменів без будь-яких законних підстав".

Нагадаємо, що всі російські клуби та збірні було відсторонено від міжнародних турнірів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також