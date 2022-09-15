Завдяки "Шахтарю" Україна випередила Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Це сталося вперше з 2013 року.

Напередодні донецький "Шахтар" у непростому поєдинку другого туру Ліги чемпіонів вирвав нічию у протистоянні із шотландським "Селтіком" (1:1).

Завдяки цьому результату "Шахтар" додав +0.200 балів у клубний рейтинг України. 12,5 набраних очок, поділені на п’ять команд, дають 2.500 (рейтинг у сезоні).

Це дозволило сумарно за п’ять сезонів набрати 26.300 балів.

Отже, українська асоціація обігнала дискваліфіковану Росію (у якої залишилося 26.215 бала) і піднятися на 15-те місце.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2023. Поточний рейтинг (впливає на розподіл путівок у сезоні-2024/25).

Сьогодні "Динамо" та "Дніпро-1" у матчах Ліги Європи та Ліги конференцій проти АЕКа та "Аполлона" відповідно можуть підтримати очкові досягнення "Шахтаря". Тоді Україна може нав’язати у перспективі боротьбу Норвегії, Чехії та Швейцарії за 12–14 місця.