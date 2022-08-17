Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Шахтар" повернувся до України для старту в новому сезоні

Чемпіонат УПЛ стартує 23 серпня.

"Шахтар" повернувся до України для старту в новому сезоні
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" повернувся в Україну, повідомляє клубна пресслужба.

Незабаром на "гірників" чекає старт у новому сезоні Української прем’єр-лізі.

Вже завтра футболісти першої команди зберуться на тренувальній базі під Києвом. Там вони завершуватимуть підготовку до чемпіонату.

У першому турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Металіста 1925". Матч повинен відбутися 23 серпня о 13:00 на НСК "Олімпійський".

У Києві "гірники" планують провести дві стартові зустрічі УПЛ. Далі команда Ігоря Йовічевіча буде грати у Львові та за деяких умов – у Польщі.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також