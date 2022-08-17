"Шахтар" повернувся до України для старту в новому сезоні

"Шахтар" повернувся в Україну, повідомляє клубна пресслужба.

Незабаром на "гірників" чекає старт у новому сезоні Української прем’єр-лізі.

Вже завтра футболісти першої команди зберуться на тренувальній базі під Києвом. Там вони завершуватимуть підготовку до чемпіонату.

У першому турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Металіста 1925". Матч повинен відбутися 23 серпня о 13:00 на НСК "Олімпійський".

У Києві "гірники" планують провести дві стартові зустрічі УПЛ. Далі команда Ігоря Йовічевіча буде грати у Львові та за деяких умов – у Польщі.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.