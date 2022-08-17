Ломаченко залишив Україну

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) залишив Україну заради проведення поєдинку.

Ломаченко прибув до Лос-Анджелеса для підготовки до наступного бою. За словами українця, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

"Я підготувався до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій за абсолютний титул. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу", - цетує Ломаченка Boxing Scene.

Нагадаємо, Ломаченко, який тривалий час був у територіальній обороні України, останній бій провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі.

Зазначимо, що абсолютний чемпіон світу легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) не проти в наступному поєдинку зійтися в ринзі з Василем.

Разом з тим, за словами засновника промоутерської компанії Top Rank Promotions Боба Арума

його компанія хоче організувати бій своїх клієнтів - Ломаченка та чинного чемпіона світу за версіями WBC, WBO і The Ring у 2-ій напівлегкій вазі американця Шакура Стівенсона (18-0, 9 КО).

Але до цього українцю у жовтні потрібно провести розігрівальний поєдинок після тривалої паузи.