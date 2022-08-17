У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ГоловнаСпорт

Ломаченко залишив Україну

Заради підготовки до наступного бою.

Ломаченко залишив Україну
Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) залишив Україну заради проведення поєдинку.

Ломаченко прибув до Лос-Анджелеса для підготовки до наступного бою. За словами українця, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу.

"Я підготувався до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій за абсолютний титул. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу", - цетує Ломаченка Boxing Scene.

Нагадаємо, Ломаченко, який тривалий час був у територіальній обороні України, останній бій провів у грудні минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів Річарда Коммі.

Зазначимо, що абсолютний чемпіон світу легкої ваги Девін Хейні (28-0, 15 KO) не проти в наступному поєдинку зійтися в ринзі з Василем.

Разом з тим, за словами засновника промоутерської компанії Top Rank Promotions Боба Арума 

його компанія хоче організувати бій своїх клієнтів - Ломаченка та чинного чемпіона світу за версіями WBC, WBO і The Ring у 2-ій напівлегкій вазі американця Шакура Стівенсона (18-0, 9 КО).

Але до цього українцю у жовтні потрібно провести розігрівальний поєдинок після тривалої паузи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також