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Ломаченко вийде у ринг у жовтні, - промоутер

Українцю готують розігрівальний поєдинок.

Ломаченко вийде у ринг у жовтні, - промоутер
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Засновник промоутерської компанії Top Rank Promotions Боб Арум заявив, що на 2023 рік його компанія хоче організувати бій своїх клієнтів - колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) та чинного чемпіона світу за версіями WBC, WBO і The Ring у 2-ій напівлегкій вазі амеріканця Шакура Стівенсона (18-0, 9 КО).

Але до цього українцю у жовтні потрібно провести розігрівальний поєдинок після тривалої паузи.

"Я сподіваюся, що Ломаченко повернеться і все буде гаразд. Хотілося б організувати бій у жовтні. А вже наступного року він матиме багато опцій.

Я вважаю, що ми просто зобов'язані провести бій Ломаченко - Стівенсон. Упевнений, цей поєдинок викликає великий інтерес, обидва хлопці хочуть цей бій", - цитує 90-річного Арума Boxingnews24.

Щодо жовтня, то ми шукаємо суперника для Ломаченка, адже він уже давно не виходив у ринг. Сподіваємося, що у жовтні "Лома" повернеться", – зазначив промоутер.

Нагадаємо, що Василь не бився з моменту перемоги над Річардом Коммі у грудні минулого року.

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