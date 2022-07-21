Рижикова вийшла у фінал ЧС-2022 з легкої атлетики на дистанції 400 м з бар'єрами

В американському Юджині триває XYIII чемпіонат світу з легкої атлетики, що проводиться під егідою World Athletics.

Напередодні відбулися півфінальні забіги на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова подолала дистанцію за 54.51 секунди і фінішувала другою у своєму забігу.

Таким чином, Ганна напряму кваліфікувалася у фінал.

Ще одна українка Вікторія Ткачук не змогла пройти у фінал. Ткачук показала четвертий час у своєму забігу, встановивши свій найкращий результат сезону – 54.24 с.

Нагадаємо, що в скарбничці збірної України на цьому чемпіонаті дві медалі, і обидві завойовані у секторі для стрибків у висоту - "бронза" Андрія Проценка та "срібло" Ярослави Магучіх.