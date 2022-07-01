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Рижикова з особистим рекордом сезону завоювала "бронзу" на етапі Діамантової ліги

А перемогла Фемке Бол.

Рижикова з особистим рекордом сезону завоювала "бронзу" на етапі Діамантової ліги
Ганна Рижикова
Фото: instagram.com/anna_ryzhykova

У Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової ліги, на якому успішно виступили українські легкоатлетки.

Ганна Рижикова з найкращим персональним результатом сезону фінішувала третьою в змаганні з бігу на коло з бар’єрами.

Її землячка Вікторія Ткачук була п’ятою.

Перемогу на турнірі з рекордом Діамантової ліги здобула нідерландка Фемке Бол.

Примітно, що для Рижикової це четвертий подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" в Бірмінгемі та Римі, а також "срібло" в Осло.

Зазначимо, всього в Стокгольмі українки вибороли 4 медалі.

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