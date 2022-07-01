У Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової ліги, на якому успішно виступили українські легкоатлетки.
Ганна Рижикова з найкращим персональним результатом сезону фінішувала третьою в змаганні з бігу на коло з бар’єрами.
Її землячка Вікторія Ткачук була п’ятою.
Перемогу на турнірі з рекордом Діамантової ліги здобула нідерландка Фемке Бол.
Примітно, що для Рижикової це четвертий подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" в Бірмінгемі та Римі, а також "срібло" в Осло.
Зазначимо, всього в Стокгольмі українки вибороли 4 медалі. ✨🇺🇦Врожайною видалася для наших легкоатлеток 💎«Діамантова ліга» в Стокгольмі.
🥈 Бех-Романчук - "довжина" (6.76 м).
🥈 Левченко,🥉Геращенко ( обидві 1.93 м, "висота").
🥉Рижикова - 400 м з бар’єрами (SB 54,33)
Наші вітання!!!💙💛
📷 @MatthewQuine / Cоцмережі спортсменок pic.twitter.com/Q0eZW8ZHFa
✨🇺🇦Врожайною видалася для наших легкоатлеток 💎«Діамантова ліга» в Стокгольмі.