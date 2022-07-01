У Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової ліги, на якому успішно виступили українські легкоатлетки.

Ганна Рижикова з найкращим персональним результатом сезону фінішувала третьою в змаганні з бігу на коло з бар’єрами.

Її землячка Вікторія Ткачук була п’ятою.

Перемогу на турнірі з рекордом Діамантової ліги здобула нідерландка Фемке Бол.

Примітно, що для Рижикової це четвертий подіум на етапах Діамантової ліги цього сезону – раніше вона завойовувала "бронзу" в Бірмінгемі та Римі , а також "срібло" в Осло.