Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) в інтерв'ю iFL TV зізнався, що не сприймає серйозно слова власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) про те, що він хоче за бій з переможцем реваншу між українцем і британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) пів мільярда доларів.

"Дай Боже, щоб Ф'юрі був на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Тайсон каже, що не хоче боксувати зі мною, тому що я не його рівня або ще щось. Він мене боїться.

Ф'юрі хоче 500 млн доларів. Ха-ха-ха. Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів, і що?".

'THE MILITARY CONVINCED ME TO LEAVE UKRAINE & FIGHT JOSHUA!' - OLEKSANDR USYK REVEALS: https://t.co/LIOTqDCOSo #UsykJoshua2 🇺🇦🇬🇧 — IFL TV (@IFLTV) June 29, 2022

Реванш між ними відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.