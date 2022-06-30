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Усик назвав жартом бажання Ф'юрі отримати $500 млн за бій з ним

Українець зізнався, що не сприймає серйозно ці слова "Циганського Короля".

Усик назвав жартом бажання Ф'юрі отримати $500 млн за бій з ним
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (19-0, 13 КО) в інтерв'ю iFL TV зізнався, що не сприймає серйозно слова власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) про те, що він хоче за бій з переможцем реваншу між українцем і британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) пів мільярда доларів.

"Дай Боже, щоб Ф'юрі був на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Тайсон каже, що не хоче боксувати зі мною, тому що я не його рівня або ще щось. Він мене боїться.

Ф'юрі хоче 500 млн доларів. Ха-ха-ха. Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів, і що?".

Напередодні Усик та Джошуа провели перед реваншем другу битву поглядів у Лондоні.

Реванш між ними відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

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