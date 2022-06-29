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"Лаціо" підтвердив трансфер півзахисника "Шахтаря"

Маркос Антоніо продовжить кар'єру в римському клубі.

"Лаціо" підтвердив трансфер півзахисника "Шахтаря"
Маркос Антоніо
Фото: EPA/UPG

Бразильський півзахистник "Шахтаря" Маркос Антоніо продовжить кар'єру в "Лаціо".

Наставник римського клубу Мауріціо Саррі підтвердив перехід 22-річного гравця до табору Biancocelesti. За словами італійського фахівця, клуб дасть час новачкові на адаптацію.

"Маркос Антоніо - молодий хлопець, ми мали нагоду підписати його - до того ж за досить неприємних обставин. У нас був 35-річний гравець на цій позиції, чий контракт закінчувався, тому ми зупинилися на даному варіанті", - цитує Саррі Football Italia.

"Йому потрібно звикнути до італійського футболу, він має певний досвід у Лізі чемпіонів, і ми з радістю дамо йому час на адаптацію", - додав коуч "Лаціо".

Нагадаємо, Антоніо виступав за "Шахтар" із 2018 року, перейшовши з португальського "Ешторіла". Минулого сезону Маркос взяв участь у 16 іграх у чемпіонаті України, в яких забив один гол та виконав одну гольову передачу.

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