Клуб УПЛ покинули одразу 12 гравців

Одеський "Чорноморець" позбувся 12-ти футболістів, повідомляє пресслужба "моряків".

"Через військові дії Росії в Україні, "Чорноморець" вимушено розірвав контракти з іноземними футболістами, а саме з: Дугласом Бергквістом, Хорхе Ернандесом, Руді Пожегом, Бориславом Цоневим, Мартіном Петковим і Манджрекаром Джеймсом.

Згідно з рішенням FIFA призупинено дію контрактів з Вандерсоном і Ілією Мартиновичем до 30.06.2023 року.

Є гравці, у яких закінчився термін дії оренди і контракт не був продовжений. Серед них Георгій Цитаішвілі, Микола Михайленко, Крістіан Беловар і Євген Мартиненко.

З деякими гравцями керівництво клубу обговорює умови подальшої співпраці".

Раніше стало відомо, що УПЛ стартує в серпні. Точна дата поки не визначена.