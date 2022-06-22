Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України на передачі розвідданих Росії
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Верховна Рада повернула мита і ПДВ на імпортні товари та авто
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
У Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", - СБУ
ГоловнаСпорт

Стало відомо, як військовослужбовець ЗСУ Вернидуб зумів очолити "Кривбас"

Наказом Валерія Залужного.

Стало відомо, як військовослужбовець ЗСУ Вернидуб зумів очолити "Кривбас"
Юрій Вернідуб
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Кривбас" оголосив про призначення Юрія Вернідуба головним тренером команди.

Вернидуб із перших днів повномасштабної війни з Росією служить у ЗСУ.

Пресслужба криворізького клубу пояснила, як чинний військовослужбовець ЗСУ міг очолити клуб УПЛ.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Вернидуба переведено до міста Кривого Рогу, до місця розташування ФК "Кривбас", для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов'язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу у підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – йдеться в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також