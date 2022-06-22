Стало відомо, як військовослужбовець ЗСУ Вернидуб зумів очолити "Кривбас"

Напередодні "Кривбас" оголосив про призначення Юрія Вернідуба головним тренером команди.

Вернидуб із перших днів повномасштабної війни з Росією служить у ЗСУ.

Пресслужба криворізького клубу пояснила, як чинний військовослужбовець ЗСУ міг очолити клуб УПЛ.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Вернидуба переведено до міста Кривого Рогу, до місця розташування ФК "Кривбас", для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов'язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу у підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – йдеться в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.