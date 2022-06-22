Стало відомо, де "Ворскла" проведе обидва матчі Ліги конференцій проти АІКу

"Ворскла" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться зі шведським АІКом.

Обидва поєдинки, 21 та 27 червня, відбудуться в Стокгольмі - на стадіонах "Стокгольм Арена" та "Френдс Арена" відповідно.

Зазначимо, що після жеребкування цієї стадії турніру клуби виступили із загальним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва поєдинки у столиці Швеції, на що ШФС у листі на адресу Української асоціації футболу дав свою згоду.

Нагадаємо, раніше Віктор Скрипник став новим головним тренером "Ворскли".