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Стало відомо, де "Ворскла" проведе обидва матчі Ліги конференцій проти АІКу

Полтавці проведуть поєдинки проти шведів у Стокгольмі.

Стало відомо, де "Ворскла" проведе обидва матчі Ліги конференцій проти АІКу
"Ворскла"
Фото: ФК "Ворскла"

"Ворскла" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться зі шведським АІКом.

Обидва поєдинки, 21 та 27 червня, відбудуться в Стокгольмі - на стадіонах "Стокгольм Арена" та "Френдс Арена" відповідно.

Зазначимо, що після жеребкування цієї стадії турніру клуби виступили із загальним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва поєдинки у столиці Швеції, на що ШФС у листі на адресу Української асоціації футболу дав свою згоду.

Нагадаємо, раніше Віктор Скрипник став новим головним тренером "Ворскли".

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