Стали відомі гонорари Усика та Джошуа за реванш, - ЗМІ

Згідно з інформацією Daily Star, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) поділять порівну гонорар за проведення реваншу.

Зазначається, що організатори із Саудівської Аравії виділили на проведення боксерського шоу близько 80 млн доларів, більшу частину яких отримають українець і британець.

Точна сума грошової винагороди не називається, оскільки існують інші витрати, включаючи андеркард.

Додамо, що розподіл гонорару "50 на 50" дуже незвичайний, як для бою за участю чемпіона світу. Зазвичай гонорар між чемпіоном та претендентом розподіляється, як 80 на 20 або 70 на 30.

Нагадаємо, що реванш Усик - Джошуа офіційно відбудеться 20 серпня у Джидді на арені Super Dome.