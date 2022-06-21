Організатори міжнародного турніру з боксу заборонили українцю використати національну символіку після перемоги

З 16 по 19 червня в Афінах відбувся міжнародний аматорський турнір з боксу Кубок Акрополя, за підсумками якого українська команда посіла перше командне місце – чотири золотих медалі і одна "бронза", повідомляє luckypunch.net.

На жаль, турнір під егідою Міжнародної асоціації боксу (IBA) не обійшовся без скандалу.

Після переможного фінального поєдинку в категорії до 80 кг 19-річний боксер з Харкова Матвій Ражба вдягнув на себе вишиванку та козацьку шапку, але його попросили зняти українську національну символіку.

Нагадаємо, президентом IBA є росіянин Умар Кремльов.