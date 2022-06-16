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У МОК стурбовані ситуацією із залежністю Міжнародної боксерської асоціації від "Газпрому"

Бокс стояв на порозі виключення із програми Олімпійських ігор-2020.

У МОК стурбовані ситуацією із залежністю Міжнародної боксерської асоціації від "Газпрому"
Річард Макларен
Фото: EPA/UPG

МОК стурбований поточною ситуацією у Міжнародній боксерській асоціації (IBA).

Зокрема, наступного понеділка, 20 червня, у Лозанні канадський адвокат Річард Макларен збирається подати МОК заключну фазу свого розслідування щодо управління IBA.

Виданню Insidethegames.biz стали відомі деякі подробиці цієї доповіді.

У тому числі Макларен відзначив рішення Спортивного арбітражного суду щодо перевиборів президента IBA, що відбулися в травні в Стамбулі, на яких росіянина Умара Кремльова без альтернативних кандидатів переобрали президентом організації.

CAS постановив, що на виборах президента IBA були порушення.

МОК взяв до відома рішення CAS і очікує, що IBA негайно зробить необхідні висновки.

"Це рішення посилює дуже серйозні занепокоєння з приводу управління IBA, що МОК, на жаль, неодноразово доводилося висловлюватися.

МОК дуже уважно стежить за ситуацією IBA, і наша позиція неодноразово була чітко виражена.

Різні проблеми МОК, включаючи суддівський процес IBA та його фінансову залежність від державної компанії "Газпром", досі не вирішені", - наводить текст докладу Макларена видання.

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