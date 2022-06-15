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До номінантів на премію Golden Boy-2022 увійшов один футболіст збірної України

Такої честі удостоївся Ілля Забарний.

До номінантів на премію Golden Boy-2022 увійшов один футболіст збірної України
Ілля Забарний
Фото: ФК "Динамо"

Захисник київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний потрапив у лонг-лист номінантів на нагороду Golden Вoy-2022, повідомляє tuttosport.com.

Загалом на звання найкращого молодого гравця Європи претендують 100 футболістів не старших за 21 рік.

Зазначимо, що 19-річний уродженець столиці України вдруге стає номінантом цієї нагороди. Минулого сезону до списку номінантів також були включені українці Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Додамо, що конкуренцію Забарному складуть, зокрема, такі гравці, як Джуд Беллінгем з дортмундської "Борусії" та його одноклубник Юссуф Мукоко, Едуардо Камавінга ("Реал"), Ентоні Еланга ("Манчестер Юнайтед"), тріо з "Барселони" – Ансу Фаті, Гаві і Педрі.

Ознайомитись із повним списком номінантів, а також віддати свій голос можна тут.

Нагадаємо, володарем Golden Вoy-2021 став Педрі.

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