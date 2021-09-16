По одному гравцеві "Динамо" і "Шахтаря" пройшли в наступний раунд претендентів на премію Golden Boy-2021

Ілля Забарний і Михайло Мудрик потрапили в топ-40.

Фото: isport.ua

Захисник київського "Динамо" Ілля Забарний і півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик увійшли в топ-40 кращих молодих гравців світу сезону-2021.

На престижну нагороду Golden Boy, яку у 2003 році заснувало італійське видання Tuttosport, спочатку претендувало 100 футболістів.

Після трьох циклів голосування серед своїх читачів Tuttosport уже відсіяв 60 претендентів.

На цей момент стартував черговий етап голосування, протягом якого відсіється ще 20 претендентів.

Проголосувати за найкращого молодого футболіста можна на офіційному сайті Tuttosport.