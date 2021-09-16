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УЄФА оперативно визначив квартет претендентів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

За нагороду поборються відразу три представники Бундесліги і один гравець з Ередивізі.

УЄФА оперативно визначив квартет претендентів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
Фото: уєфа

Завершився перший тур групового турніру Ліги чемпіонів, який видався відносно результативним - було забито 44 голи - 2,75 за матч.

Пресслужба УЄФА оголосила імена номінантів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.

До претендентів потрапили два хавбеки Крістофер Нкунку ("Лейпциг") і Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), а також два форварди Себастьян Аллер ("Аякс") і Роберт Левандовський ("Баварія").

Нагадаємо, Нкунку оформив хеттрик у матчі з "Манчестером Сіті" (3:6), Беллінгем відзначився голом і асистом у грі проти "Бешикташа" (2:1), Аллер став автором покеру в поєдинку з лісабонським "Спортингом" (5:1), а Левандовський відзначився дублем у матчі з "Барселоною" (3:0).

Григорій МухінГригорій Мухін
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