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Головний тренер "Шахтаря" поскаржився на невдачу в матчі проти "Шерифа"

Де Дзербі вважає, що його команда тільки на шляху до становлення.

Головний тренер "Шахтаря" поскаржився на невдачу в матчі проти "Шерифа"
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

"Шахтар" непереконливо провів стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів, програвши в Тирасполі "Шерифу" - 0:2.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі оцінив поєдинок, а також дії своєї команди.

"У футболі завжди можна програти. Думаю, що сьогодні нам дуже не щастило, а "Шерифу", навпаки, щастило. Але якщо ми програли, значить, ми винні. Думаю, що в моїй команді є дуже багато сильних футболістів. Але ми ще не стали сильною командою. Ми тільки потенційно можемо стати такою. Сильна команда не повинна пропускати такі голи, як ми сьогодні", - заявив італійський фахівець.

"У нас багато сильних молодих футболістів. Той, хто говорить, що ми вже є сильною командою, говорить неправду. Але я впевнений, що завдяки наполегливій роботі я і команда можемо прогресувати", - зазначив Де Дзербі.

Також коуч пояснив заміни протягом матчу.

"Замінив Тете на Марлоса, тому що Тете не дуже добре зіграв сьогодні. Заміну Фернандо - Мудрик планував до початку матчу. Тому що Фернандо важко грати 90 хвилин. А останню заміну (Алана Патріка замість Маркоса Антоніо - LB.ua) вважав потрібною на той момент", - переконаний головний тренер "Шахтаря".

Зазначимо, що по три очки в групі D набрали два колективи - компанію "Шерифу" на чолі таблиці склав "Реал", який обіграв на виїзді "Інтер" - 1:0.

Саме з італійською командою належить зіграти "гірникам" у другому турі. Матч відбудеться 28 вересня в Києві.

Того самого дня в столиці Іспанії пройде матч двох лідерів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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