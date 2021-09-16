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Сенсаційним фіаско в Тирасполі "Шахтар" стартував у груповому етапі Ліги чемпіонів (оновлено)

"Гірники" програли "Шерифу".

Сенсаційним фіаско в Тирасполі "Шахтар" стартував у груповому етапі Ліги чемпіонів (оновлено)
Фото: ФК "Шахтар"

У стартовому матчі другого дня першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Тирасполі зустрічався з "Шерифом" і зазнав сенсаційної поразки - 0:2.

Зазначимо, що в стартових складах обох команд на поле вийшли 20 легіонерів, причому в складі "Шерифа" не виявилося жодного молдовського футболіста.

Уже на 16-й хвилині господарі відкрили рахунок. Адама Траоре скористався провалом центру оборони гостей і витонченим ударом під перекладину забив історичний перший гол молдовської команди в груповій стадії ЛЧ.

А на 17-й хвилині, але вже другої половини зустрічі господарі організували другу гольову атаку. Знову з лівого флангу відбувся крос у штрафну площу "Шахтаря" – і Момо Янсане ударом головою подвоїв перевагу своєї команди.

І знову не можна не відзначити безладну гру центральних захисників "гірників" Миколи Матвієнка і Марлона.

У підсумкові пів години підлеглі українця Юрія Вернидуба мали значно більше шансів поліпшити перевагу в рахунку, ніж підлеглі Роберто Де Дзербі скоротити відставання.

Оновлення.

Григорій МухінГригорій Мухін
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