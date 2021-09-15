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Луческу назвав нічию з "Бенфікою" позитивним результатом

Румунський фахівець задоволений грою своєї команди.

Луческу назвав нічию з "Бенфікою" позитивним результатом
Мірча Луческу
Фото: EPA/UPG

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував підсумок матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" (0:0).

Румунський фахівець задоволений грою своєї команди, а також підсумковим результатом.

"Результат позитивний. Ми грали проти дуже хорошого суперника, який багато інвестує у свою команду. Показали гарну гру в обороні, у нас також були і свої моменти, штанга була. Шкода, що не зарахували цей гол Шапаренка в кінцівці матчу", - заявив Луческу в післяматчевому коментарі.

При цьому коуч зазначив, що "Динамо" буде боротися за кожне очко.

"У нас складна група, матчі проходитимуть у швидкому ритмі. Але ми будемо чіплятися за кожне очко. Важливо, щоб гравці вірили в себе і покращували командну гру. Коли дивишся на наших центральних захисників - вони молоді, а середній вік захисту суперника - за 30 років... Мені здається, що результат все ж на нашу користь", - підсумував Мірча.

Григорій МухінГригорій Мухін
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