"Шахтар" привітав Луческу з днем народження

Сьогодні головному тренеру "Динамо" Мірчі Луческу виповнюється 76 років.
Не забув привітати румунського фахівця з днем народження і його колишній клуб донецький "Шахтар".
"ФК "Шахтар" вітає Мірчу Луческу з днем народження! Сьогодні колишньому тренеру команди виповнюється 76 років. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і благополуччя!" - йдеться в заяві клубу.
ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2021
Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/JZH5SywjZx
Луческу очолював "Шахтар" у 2004-2016 роках. За цей період "гірники" виграли 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА 2009 року.