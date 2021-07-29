"Шахтар" привітав Луческу з днем народження

Румунський фахівець відзначає свій другий день народження біля керма "Динамо".

Фото: EPA/UPG

Сьогодні головному тренеру "Динамо" Мірчі Луческу виповнюється 76 років.

Не забув привітати румунського фахівця з днем народження і його колишній клуб донецький "Шахтар".

"ФК "Шахтар" вітає Мірчу Луческу з днем народження! Сьогодні колишньому тренеру команди виповнюється 76 років. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і благополуччя!" - йдеться в заяві клубу.

ФК «Шахтер» поздравляет Мирчу Луческу с днем рождения!



Сегодня бывшему тренеру команды исполняется 76 лет. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/JZH5SywjZx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2021

Луческу очолював "Шахтар" у 2004-2016 роках. За цей період "гірники" виграли 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА 2009 року.