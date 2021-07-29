Український плавець Романчук виграв "бронзу" на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.

"Золото" здобув американець Роберт Фінк, а срібну медаль - італієць Грегоріо Палтеріні.

Романчук посів третє місце з результатом у 7:42.11. Фінк і Палтеріні фінішували з часом 7:41.87 і 7:42.11 відповідно.

Новоспечений призер Олімпійських Ігор Романчук поділився з пресслужбою НОК України враженнями після фіналу і подякував усім за підтримку.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням і прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього нічого цього не було б", - розповів Романчук.

"Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили", - додав він.

Президент Володимир Зеленський привітав Романчука і зазначив, що останній раз українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх в 2004 році.

"Вітаю нашого плавця Михайла Романчука, який приніс Україні четверту" бронзу "на Олімпіаді в Токіо! Михайло завоював медаль у запливі на дистанції 800 м вільним стилем. Останній раз українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх в 2004 році", - написав Зеленський у Twiter.

Вітаю нашого плавця Михайла Романчука, який приніс 🇺🇦 четверту «бронзу» на Олімпіаді @Tokyo2020! Михайло виборов медаль у запливі на дистанції 800 м вільним стилем. Востаннє українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх у 2004 році. pic.twitter.com/opBaGQEHA4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Нагадаємо, напередодні Романчук установив олімпійський рекорд.

Україна станом на зараз має чотири медалі на Олімпіаді в Токіо, всі – бронзові. Першу нагороду для держави здобула дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також Україна має медалі у змаганнях зі стрільби на пістолетах та у поєдинку на шпагах.