Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
ГоловнаСпорт

Український плавець Романчук виграв "бронзу" на Олімпіаді

"Золото" здобув американець, а срібну медаль - італієць.

Український плавець Романчук виграв "бронзу" на Олімпіаді
Михайло Романчук
Фото: facebook.com/olympicua

Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем.

"Золото" здобув американець Роберт Фінк, а срібну медаль - італієць Грегоріо Палтеріні.

Романчук посів третє місце з результатом у 7:42.11. Фінк і Палтеріні фінішували з часом 7:41.87 і 7:42.11 відповідно.

Новоспечений призер Олімпійських Ігор Романчук поділився з пресслужбою НОК України враженнями після фіналу і подякував усім за підтримку.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням і прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього нічого цього не було б", - розповів Романчук. 

"Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили", - додав він.

Президент Володимир Зеленський привітав Романчука і зазначив, що останній раз українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх в 2004 році.

"Вітаю нашого плавця Михайла Романчука, який приніс Україні четверту" бронзу "на Олімпіаді в Токіо! Михайло завоював медаль у запливі на дистанції 800 м вільним стилем. Останній раз українські плавці завойовували нагороди на Олімпійських іграх в 2004 році", - написав Зеленський у Twiter.

Нагадаємо, напередодні Романчук установив олімпійський рекорд.

Україна станом на зараз має чотири медалі на Олімпіаді в Токіо, всі – бронзові. Першу нагороду для держави здобула дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також Україна має медалі у змаганнях зі стрільби на пістолетах та у поєдинку на шпагах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також