Бейсболіст збірної Ізраїлю Бен Вагнер вирішив експериментальним шляхом з'ясувати наскільки міцне антисекс-ліжко в олімпійському селищі в Токіо.

Для цього він рівномірно збільшував навантаження на ліжко.

Стартував Бен з сингл-експерименту, і потім до нього по одному стали приєднуватися інші спортсмени команди.

Треба віддати належне міцності японського картону - ліжко одночасно витримало стрибок восьми потужних спортсменів.

Однак на наступному ступені експерименту ліжко все-таки не витримало.

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי, כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2021

Раніше повідомлялося, що спеціальні ліжка, виготовлені з перероблених матеріалів, витримують до 200 кг. Вони розроблені, щоб запобігти сексуальні контакти серед учасників Ігор.