Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
На хімзаводі в Німеччині стався вибух (оновлено)
Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Година запитань до Кличка: Подільсько-Воскресенський міст vs метро на Виноградар
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
ГоловнаСпорт

Дев'ять ізраїльських бейсболістів зламали антисекс-ліжко в олімпійському селищі

Ізраїльські спортсмени влаштували експеримент.

Дев'ять ізраїльських бейсболістів зламали антисекс-ліжко в олімпійському селищі
Фото: скриншот

Бейсболіст збірної Ізраїлю Бен Вагнер вирішив експериментальним шляхом з'ясувати наскільки міцне антисекс-ліжко в олімпійському селищі в Токіо.

Для цього він рівномірно збільшував навантаження на ліжко.

Стартував Бен з сингл-експерименту, і потім до нього по одному стали приєднуватися інші спортсмени команди.

Треба віддати належне міцності японського картону - ліжко одночасно витримало стрибок восьми потужних спортсменів.

Однак на наступному ступені експерименту ліжко все-таки не витримало.

Раніше повідомлялося, що спеціальні ліжка, виготовлені з перероблених матеріалів, витримують до 200 кг. Вони розроблені, щоб запобігти сексуальні контакти серед учасників Ігор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також