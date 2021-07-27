Українка вперше в історії вітчизняного альпінізму підкорила другу за висотою гірську вершину Землі

Сьогодні о 8:42 за місцевим часом Ірина Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі), повідомляє sportarena.com.

Висота К2 - 8 611 метрів, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв.

Через надзвичайну складність сходження К2 також називають "Дикою горою", а у світі альпіністів - горою-вбивцею. Рівень смертності під час сходження на К2 становить рекордні 23 відсотки. Тобто сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.

Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю Незалежності України.

Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки профі, як до цього вважали у світі альпінізму. Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2.

Разом з Галай на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски. Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини.