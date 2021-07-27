Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід спростувала інформацію про припинення спортивної кар’єри.

Як повідомляє НОК України, спортсменка разом зі своїми батьками-тренерами – Світланою Кузнєцовою та Геннадієм Білодідом - повернулися додому.

Фото: facebook.com/olympicua

"Трішки не так зрозуміли наші з батьками коментарі, зараз я планую відпочити, перезавантажитися і розпочати підготовку до нового олімпійського циклу. Вже прийшло усвідомлення, що в мене є олімпійська медаль, так, вона не «золота», але вона важлива і дуже цінна для мене і назавжди залишиться у моїй пам’яті. Хочу подякувати всім, хто мене підтримував, уболівав, я плакала від теплих і щирих слів, які написали мені як відомі люди, так і вболівальники. Дякую всім за привітання", - зазначила бронзова призерка Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Білодід стала першою українкою, яка виграла медаль Олімпійських ігор у дзюдо.

У Токіо Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кг. У 2018 і 2019 роках вона ставала чемпіонкою світу в цьому дивізіоні.