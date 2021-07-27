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​Світоліна вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2020

Наступною суперницею стане італійка Джорджі.

​Світоліна вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2020
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна вийшла в 1/4 фіналу олімпійського турніру в Токіо.

Українка обіграла гречанку Марію Саккарі, яка займає 19-те місце в рейтингу WTA з рахунком 5:7, 6:3, 6:4.

Таким чином Світоліна повторила свій найкращий олімпійський результат. На перших для себе Олімпійських іграх у Ріо 2016 року Світоліна вилетіла на стадії чвертьфіналу, програвши Петрі Квітовій.

Наступною суперницею Світоліної, яка займає шосте місце у світовому рейтингу, стане італійська тенісистка Каміла Джорджі (61 WTA).

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