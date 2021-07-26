Особливості Олімпійських ігор 2020. Чим дивує Токіо?

23 липня в Токіо стартували XXXII літні Олімпійські ігри , які точно увійдуть в історію як одні з найбільш нестандартних і пам’ятних. Олімпіада в столиці Японії просто-таки наповнена цікавими особливостями, починаючи від року проведення, закінчуючи картонними ліжками для спортсменів.

Фото: EPA/UPG Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо

Фото: EPA/UPG

Незважаючи на рекордну кількість хворих на Covid-19 у Токіо, протести місцевих жителів і скептичні прогнози, Олімпіада 2020 усе ж стартувала. Щоправда, стартувала вона у 2021 році. Уперше в історії Олімпійські ігри перенесли на рік (через пандемію). Раніше були лише випадки, коли їх скасовували повністю - у зв'язку зі світовими війнами в 1916, 1940 і 1944 роках. Через перенесення Ігор на 2021 рік Країна вранішнього сонця втратила $6 млрд.

Ще одним неприємним сюрпризом стали порожні трибуни арен. Це рішення зумовлене оголошенням у Токіо режиму надзвичайної ситуації з 12 липня до 22 серпня. За оцінками експертів, через відсутність глядачів організатори втратили $800 млн тільки на вартості квитків. Як підрахували в МОК, 724 з 750 змагань нинішньої Олімпіади пройдуть без глядачів, і немає жодних сумнівів, що це суттєво вплине на атмосферу змагань.

Фото: EPA/UPG Глядачі спостерігають і підтримують спортсменів онлайн під час тенісного матчу

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Виготовлені з картону фани команд на трибунах під час Олімпійських ігор.

Увагу також привертає оновлення олімпійської програми, яку доповнили «молодіжними» видами спорту. Серед дебютантів – карате, скелелазіння, серфінг, скейтборд і баскетбол 3х3. Після перерви повертаються бейсбол і софтбол. На думку організаторів, це допоможе привернути увагу молодого покоління до Олімпіади.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Майже кожна Олімпіада дарує нам нові світові рекорди. На цій Олімпіаді, схоже, буде один неофіційний рекорд – з хитрощів. 43-річна Лорел Хаббард, яка виступає у ваговій категорії до 87 кг, кваліфікувалася на Ігри як найсильніша важкоатлетка Океанії. Усе нічого б, але спортсменка змінила стать у 2012 році, до цього вона була чоловіком і виступала під ім'ям Гевін Хаббард. Після операції зі зміни статі спортивні успіхи Хаббард різко пішли вгору, вона завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 2017 року в Анахаймі, у 2020 році виграла золоту медаль на Кубку світу в Римі та перемогла на Тихоокеанських іграх у 2019 році. Це буде перший випадок, коли на Олімпіаді виступить трансгендер. Також у токійських Іграх візьме участь рекордна кількість жінок – 48,8%.

Фото: washingtonnewsday.com 43-річна Лорел Хаббард (у минулому Гевін Хаббард)

Однак це не всі особливості цьогорічних Олімпійських ігор. Чого тільки вартує «екологічність» Олімпіади в Токіо. Японія відома увагою до проблем довкілля і прагненням ліквідувати шкоду, якої завдають екології люди. Підготовка до Олімпіади не стала винятком. Наприклад, усі олімпійські та паралімпійські медалі виготовлені з перероблених матеріалів. Японці здали 79 тонн старих смартфонів та іншої непотрібної електронної техніки, з якої і виготовили олімпійські нагороди. П'єдестали для чемпіонів у Японії також відповідають екостандартам і зроблені з переробленого пластику, а ліжка в номерах спортсменів – із картону.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Подіум для церемоній нагородження демонструють під час відкриття Олімпійських ігор на арені Ariake в Токіо, 3 червня 2021 року.

Фото: EPA/UPG Картонне ліжко та матрац для спортсменів продемонстрували під час медіатуру в Олімпійському селищі

Через величезну кількість заборон, сюрпризів, особливостей і новинок Олімпійські ігри 2020 точно займуть своє місце серед найпам'ятніших олімпіад разом з Іграми в нацистській Німеччині у 1936-му чи Олімпіадою в Москві в 1980-му, яку бойкотував майже весь цивілізований світ. Проте на відміну від цих прикладів, у Токіо мають змогу виступати найкращі атлети світу, а отже, є можливість отримати неймовірні емоції від довгоочікуваної Олімпіади та, сподіваємося, від успіхів наших, українських спортсменів.

Фото: EPA/UPG Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід (праворуч) виборола 'бронзу' серед жінок до 48 кг на Олімпійських іграх в Токіо, Японія, 24 липня 2021