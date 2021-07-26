Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань

Збірна Китаю зберегла лідерство після другого дня Олімпіади-2020.
В активі атлетів Піднебесної вже 11 медалей, з яких 6 золотих.
5 медалей найвищого ґатунку залишилося в активі господарів Олімпіади.
На третє місце медального заліку вийшла збірна США.
Нагадаємо, американці вперше з 1972 року не виграли медалей у перший день Олімпіади.
Скарбничка збірної України, як і в перший день форуму, поповнилася медаллю бронзового ґатунку. Її завоював фехтувальник Ігор Рейзлін.
Завдяки цьому успіху наша збірна залишилася на 31-му місці.
Медальний залік Токіо-2020 після розіграшу 29 з 339 комплектів медалей.
- 1. Китай 6-1-4 11
- 2. Японія 5-1-0 6
- 3. США 4-2-4 10
- 4. Південна Корея 2-0-3 5
- 5. ROC 1-4-2 7
- 6. Італія 1-1-3 5
- 7-8. Австралія, Франція 1-1-1 3
- 9-10. Туніс, Угорщина 1-1-0 2
- 11-16. Іран, Еквадор, Косово, Таїланд, Австрія, Узбекистан, Канада, Нідерланди 0-2-0 2
- 19-23. Сербія, Бразилія, Велика Британія, Індонезія, Китайський Тайбей 0-1-1 2
- 24-30. Індія, Бельгія, Болгарія, Румунія, Іспанія, Грузія, Колумбія 0-1-0 1
- 31-34. УКРАЇНА, Туреччина, Німеччина, Казахстан 0-0-2 2
- 35-40. Швейцарія, Ізраїль, Мексика, Словенія, Монголія, Естонія 0-0-1 1.