Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020 після другого дня змагань

Україна здобуває в середньому одну медаль за день.

Збірна Китаю зберегла лідерство після другого дня Олімпіади-2020.

В активі атлетів Піднебесної вже 11 медалей, з яких 6 золотих.

5 медалей найвищого ґатунку залишилося в активі господарів Олімпіади.

На третє місце медального заліку вийшла збірна США.

Нагадаємо, американці вперше з 1972 року не виграли медалей у перший день Олімпіади.

Скарбничка збірної України, як і в перший день форуму, поповнилася медаллю бронзового ґатунку. Її завоював фехтувальник Ігор Рейзлін.

Завдяки цьому успіху наша збірна залишилася на 31-му місці.

Медальний залік Токіо-2020 після розіграшу 29 з 339 комплектів медалей.