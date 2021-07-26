Чоловіча збірна США з баскетболу сенсаційно поступилася в стартовому матчі Олімпіади-2020

Для американців це перша поразка на Іграх з 2004 року.

Головний фаворит олімпійського чоловічого турніру з баскетболу збірна США, яка представлена такими зірками НБА, як Бем Адебайо, Деміан Ліллард, Кевін Дюрант, Дреймонд Грін і Зак Лавін, сенсаційно поступилася в стартовому матчі групової стадії збірній Франції - 76:83 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21).

Особливо провальною для американців була перша чверть після великої перерви, яка і стала визначальною в матчі.

Додамо, що ця поразка стала першою для чоловічої збірної США на олімпіадах із 2004 року.

В іншому поєдинку Чехія обіграла Іран (84:78) і разом з французами лідирує у групі А.