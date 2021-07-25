Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді-2020

Фото: fie.org Ігор Рейзлін

На Олімпійських іграх-2020 збірна України завоювала другу медаль.

Чергову "бронзу" в скарбничку нашої команди завоював Ігор Рейзлін, який у бронзовому фіналі на шпагах переграв італійця Андреа Сантареллі - 15:11.

Італієць з перших хвилин захопив перевагу, тож українець програв перший сет - 1:4.

Однак потім 37-річний Рейзлін вирівняв перебіг протистояння, а в кінцівці за рахунок досвіду дотиснув суперника.

Нагадаємо, у перший день змагань першу медаль на Олімпіаді для України виборола дзюдоїстка Дар'я Білодід.