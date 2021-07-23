Найочікуваніші спортивні змагання почалися з затримкою на рік.

У Токіо почалася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Найочікуваніші спортивні змагання мали відбутися ще минулого року, але через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет був змушений їх відкласти. Цього року Ігри з великою кількістю обмежень усе-таки проведуть, вони триватимуть до 8 серпня.

У Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть півтори сотні олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На попередній Олімпіаді в Ріо збірна України завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.