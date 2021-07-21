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Член олімпійської збірної України з легкої атлетики Ігор Главан не поїде на Ігри через допінг

У Токіо його замінить представник Івано-Франківська Валерій Літанюк.

Член олімпійської збірної України з легкої атлетики Ігор Главан не поїде на Ігри через допінг
Ігор Главан
Фото: Іван Вербицький

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) отримала рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CIS) про дискваліфікацію легкоатлета Ігоря Главана, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

СIS переглянув справу Главана і збільшив термін дискваліфікації до трьох років, через що він пропустить Ігри в Токіо.

Крім того, суд анулював усі результати українця, які він показав з 25 липня 2017 року.

Ця звістка надійшла до Федерації 15 липня.

30-річний спортсмен, який виступає в змаганнях зі спортивної ходьби, був затверджений до складу збірної України для участі в Олімпіаді-2020 на дистанції 50 км, проте тепер не зможе поїхати на Ігри.

Главан - триразовий чемпіон України. Він тричі був срібним призером командних чемпіонатів світу (у 2012 і 2016 роках) і двічі вигравав "золото" командних чемпіонатів Європи (2013 і 2017). Також за плечима Главана дві Олімпіади - в Лондоні-2012 і Ріо-2016 він залишився без медалей.

У Токіо його замінить представник Івано-Франківська Валерій Літанюк, який ішов у світовому топлісті першим серед тих українців, які не пробилися на Ігри.

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