Глава МОК прокоментував рішення глави оргкомітету Олімпіади-2020 подати у відставку

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прокоментував рішення Йосіро Морі піти з посади президента організаційного комітету Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо 2020.

"МОК повністю поважає рішення президента Морі піти у відставку і розуміє причини цього. У той самий час ми хотіли б подякувати йому за видатний внесок в організацію перенесених Олімпійських і Паралімпійських ігор, - наводить слова Баха офіційний сайт МОК. - Морі допоміг зробити Токіо найпідготовленішою олімпійською столицею. МОК продовжить тісно співпрацювати з його наступником, щоб забезпечити безпечне проведення Олімпіади у 2021 році", - запевнив Бах.

Нагадаємо, Морі подав у відставку і перепросив за сексистські висловлювання на адресу жінок.