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Неймар вибув на тривалий термін через м'язову травму

ПСЖ як мінімум на місяць залишився без свого лідера.

Неймар вибув на тривалий термін через м'язову травму
Неймар
Фото: EPA/UPG

Медичне обстеження показало, що травма, отримана Неймаром в матчі 1/32 фіналу Кубка Франції проти "Канна" (1:0), виявилася досить серйозною.

У 29-річного бразильця виявлено пошкодження привідного м'яза стегна, через що Неймар пропустить близько місяця, повідомляє офіційний сайт "Парі Сен-Жермена".

Таким чином, бразилець точно не допоможе своїй команді в першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Барселони", який відбудеться 16 лютого. Під великим питанням участь зіркового футболіста і в матчі-відповіді 10 березня.

У нинішньому сезоні Неймар забив 13 голів і віддав 6 результативних передач у 18 іграх.

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