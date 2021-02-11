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Шведська біатлоністка Еберг відповіла на звинувачення Підгрушної у хамській поведінці під час естафети ЧС-2021

Ханна не вважає свої дії протизаконними.

Шведська біатлоністка Еберг відповіла на звинувачення Підгрушної у хамській поведінці під час естафети ЧС-2021
Ханна Еберг
Фото: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Шведська біатлоністка Ханна Еберг відповіла на звинувачення українки Олени Підгрушноїу хамській поведінці на трасі під час учорашньої змішаної естафети чемпіонату світу-2021 у Поклюці.

"Я знала, що хочу першою вийти на вершину підйому після повороту. Підгрушна дуже жорстко пішла там, але мені вдалося утримати її позаду. Вона була роздратована тим, що я не дозволила їй вийти вперед, але я не збиралася просто так поступатися їй місцем", - цитує заяву Ханни після гонки Sportbladet.

"Вона крикнула мені щось. Але я знала, що якщо першою вийду на цю ділянку, їй буде важко мене обійти, тому що після нього - дуже багато поворотів і снігу, і можна їхати тільки по лижні", - зазначила шведка.

Нагадаємо, у стартовій гонці ЧС-2021 - змішаній естафеті - збірну України від п'єдесталу відокремили пів секунди. У фінішному створі Підгрушну випередила саме Еберг.

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