У Лізі чемпіонів революційні зміни: турнір переходить на швейцарську систему

Це трапиться у 2024 році.

Напередодні представники всіх 55 асоціацій-членів УЄФА провели онлайн-конференцію під головуванням президента організації Олександра Чеферіна, на якій, зокрема, розглядалася ідея збільшення числа учасників групового етапу Ліги чемпіонів з 32 до 36 клубів і перехід турніру на швейцарську систему, так добре відому в світі шахів, повідомляє Sky Sports.

При цьому наголошується, що переговори були дуже позитивними і жодна асоціація не виступила проти пропозицій УЄФА.

Згідно з новим форматом, передбачається, що кожна команда зіграє як мінімум по десять матчів на даній стадії. Загальна кількість ігор має збільшитися з 125 в даний час до 225, що гарантує клубам більше доходів і відверне загрозу розколу у вигляді створення топ-клубами Європейської Суперліги.

Згідно швейцарської системи, в кожному турі команда отримає в суперники клуб, який має таку ж (або близьку) кількість набраних очок, причому двічі проти одного і того ж суперника грати не можна.

Завдяки цьому вже на груповій стадії має різко збільшитися число матчів між топ-командами, що посприяє не тільки підвищенню рівня гри, але і популярності серед аудиторії.

Передбачається, що перехід на новий формат ЛЧ відбудеться у сезоні 2024/25.

Остаточне рішення буде прийнято на зустрічі керівників вищої ланки європейського футболу в квітні 2021 року.