Матчі Ліги Чемпіонів "Атлетіко"-"Челсі" і "Лейпциг"-"Ліверпуль" пройдуть на нейтральних полях

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Два матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів пройдуть на нейтральних полях.

УЄФА підтвердив, що перший матч плей-офф ЛЧ "Лейпциг" - "Ліверпуль" відбудеться в Будапешті.

ℹ УЕФА подтверждает, что первый матч 1/8 финала #ЛигаЧемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится в Будапеште. Дата и время не изменились. — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 7, 2021

Уряд Німеччини не надав спеціального дозволу для проведення цього матчу. У Німеччині до 17 лютого запровадили заборону на в'їзд усім, хто прибуває з країн з мутованим штамом коронавірусу.

Матч РБ "Лейпциг" - "Ліверпуль" повинен відбутися 16 лютого.

Крім того, за інформацією Gazeta Sportulor матч між "Атлетіко" і "Челсі" пройде в Бухаресті.

Лондонці не зможуть в'їхати в Іспанію через нового штаму коронавіруса. Влада країни заборонила в'їзд в країну жителів Великобританії.

Матч відбудеться 23 лютого.