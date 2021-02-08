Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Журналісти знайшли нові докази фіктивності орендаря жомової ями Киви
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Завтра негода в Україні набере обертів: водіїв просять утриматися від поїздок
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Між російськими і фінськими лижниками черговий інцидент: фін "виніс" росіянина в естафеті на етапі Кубка світу
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Битва за Індію: чи є шанс у збройового бізнесу України?
Самый громкий голос
Самый громкий голос
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Києві обікрали квартиру генпродюсера телеканалів 112 Україна, NewsOne і Zik, - ЗМІ
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
У Чернівцях стався вибух у торговому центрі
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Герус: на електростанціях ДТЕК аварійно зупинили ще два енергоблоки
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
ГоловнаСпорт

Матчі Ліги Чемпіонів "Атлетіко"-"Челсі" і "Лейпциг"-"Ліверпуль" пройдуть на нейтральних полях

Всьому виною карантинні обмеження.

Фото: Finance Football

Два матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів пройдуть на нейтральних полях.

УЄФА підтвердив, що перший матч плей-офф ЛЧ "Лейпциг" - "Ліверпуль" відбудеться в Будапешті.

Уряд Німеччини не надав спеціального дозволу для проведення цього матчу. У Німеччині до 17 лютого запровадили заборону на в'їзд усім, хто прибуває з країн з мутованим штамом коронавірусу.

Матч РБ "Лейпциг" - "Ліверпуль" повинен відбутися 16 лютого.

Крім того, за інформацією Gazeta Sportulor матч між "Атлетіко" і "Челсі" пройде в Бухаресті.

Лондонці не зможуть в'їхати в Іспанію через нового штаму коронавіруса. Влада країни заборонила в'їзд в країну жителів Великобританії.

Матч відбудеться 23 лютого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також