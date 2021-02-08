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Останній спаринг "Динамо" на зборах був відзначений шикарним голом Де Пени і комічним автоголом суперника

Кияни завершили турецький збір.

&quot;Динамо&quot;
Фото: "Динамо"
"Динамо"

У рамках підготовки до весняної частини сезону-2020/21 київське "Динамо" провело тренувальний збір в Туреччині.

У своєму заключному матчі суперником лідера Української Прем'єр-ліги був білоруський БАТЕ.

Кияни завдяки голам Віктора Циганкова, Карлоса Де Пени, Міккеля Дуелунда і Жерсона Родрігеса здобули велику перемогу - 5:2.

Особливо гарний був гол Де Піни зі штрафного удару.

Запам'ятався також курйозний автогол 26-річного чорногорського захисника БАТЕ Бориса Копітовіча.

Нагадаємо, 13 лютого матчем проти "Олімпіка" для "Динамо" відновиться чемпіонат України. А ще через 5 днів кияни зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге" у Київі.

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