Фото: "Динамо" "Динамо"

У рамках підготовки до весняної частини сезону-2020/21 київське "Динамо" провело тренувальний збір в Туреччині.

У своєму заключному матчі суперником лідера Української Прем'єр-ліги був білоруський БАТЕ.

Кияни завдяки голам Віктора Циганкова, Карлоса Де Пени, Міккеля Дуелунда і Жерсона Родрігеса здобули велику перемогу - 5:2.

Особливо гарний був гол Де Піни зі штрафного удару.

Запам'ятався також курйозний автогол 26-річного чорногорського захисника БАТЕ Бориса Копітовіча.

Нагадаємо, 13 лютого матчем проти "Олімпіка" для "Динамо" відновиться чемпіонат України. А ще через 5 днів кияни зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге" у Київі.